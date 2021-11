Tânia Ribas de Oliveira não ficou indiferente ao incêndio que destruiu o Bar do Peixe, no Meco, e comentou o desastre nas redes sociais, revelando a sua solidariedade para com os lesados.

"Estas fotografias foram tiradas no Bar do Peixe. Um incêndio e ardeu tudo. Fica aqui a minha solidariedade para uma família incrível e para toda a equipa que sempre nos recebeu tão bem, há tantos anos", escreveu.

A torcer para que o negócio se volte a erguer, a apresentadora da RTP prometeu: "Lá estaremos na inauguração daqui a uns tempos".

E rematou: "O fogo não destrói a força de quem tem restaurante tão especial".

Leia Também: "Ardeu a minha segunda cozinha no Meco", diz César Mourão sobre incêndio

Leia Também: Incêndio destrói o Bar do Peixe, no Meco. Um bombeiro ficou ferido