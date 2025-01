"Quero agradecer, do fundo do coração, todas as mensagens, telefonemas de apoio, carinho, solidariedade que recebi". Foi com estas palavras que Rodrigo Herédia, marido de Liliana Campos, começou o vídeo que publicou na sua página de Instagram, esta sexta-feira.

O empresário está a passar por uma fase menos boa. O seu hotel, Sul Villas & Spa, situado na cidade de Lagoa, Ponta Delgada, Açores, ficou destruído por causa de um incêndio.

Apesar de toda a "tristeza", Rodrigo Herédia está agora com força para recomeçar. "Olhar agora para a frente, para o futuro, e o que não nos destrói só nos fortalece. Foi uma das grandes mensagens que fui sempre ouvindo, e é verdade. Difícil foi olhar para tudo isto, hoje já olho para isto de uma forma diferente, com vontade de mandar tudo abaixo e recomeçar, erguer tudo de novo", disse.

"Que daqui a dois anos possa estar neste mesmo sítio a olhar lá para fora e ter prazer e alegria novamente, no meu cantinho preferido nos Açores", rematou.