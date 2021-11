César Mourão não ficou indiferente ao incêndio que destruiu o Bar do Peixe, no Meco. Um bombeiro ficou ferido - teve de receber assistência médica por exaustão -, como disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Após a notícia, o apresentador e comediante não tardou em reagir no Instagram.

"A tristeza que me dá esta imagem. Muitos anos neste sítio, fiz amigos, fiz aniversários, os meus filhos cresceram aqui, bebi um copo a mais, fiquei triste por não haver mais imperador, pedi mais uma sopa de morango, reservei mesa, esperei em pé, terminei o copo na praia, vi o pôr do sol… e hoje vi isto", começou por escrever, esta sexta-feira, 12 de novembro. "Não queria. Ardeu a minha segunda cozinha no Meco", rematou.

