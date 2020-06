Tânia Ribas de Oliveira celebrou mais um aniversário ontem (18 de junho) e não podia ter ficado mais feliz com todas as manifestações de carinho que recebeu ao longo do dia.

Um momento especial que a apresentadora fez questão de agradecer, através da sua página de Instagram.

"Obrigada a todos pelas tantas e tantas manifestações de amor e de carinho que recebi ontem! Nesta fotografia, tenho o quadro lindo que os meus filhos pintaram para mim e que representa todos os outros mimos que recebi. Tornaram o dia do meu aniversário ainda mais bonito! Obrigada", escreveu na legenda de uma fotografia em que aparece com o referido presente dos filhos, Tomás e Pedro, e balões.

Leia Também: Carolina Deslandes emociona-se após surpreender Tânia Ribas de Oliveira