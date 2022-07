Esta quinta-feira, 7 de julho, Tânia Ribas de Oliveira celebra uma data muito especial. O filho mais novo da apresentadora de televisão, fruto do seu casamento com João Cardoso, completa mais um ano de vida.

Como tal, Tânia Ribas escreveu um sentido texto dedicado ao menino nas redes sociais.

"O dia em que tu nasceste começou cheio de medo e terminou a derreter de paixão. Despedi-me do mano, que tinha dois anos a dizer 'até logo, meu amor!' e mal virei costas chorei muito e pedi a Deus que te trouxesse são, para que começássemos uma vida a 5 (com o Bauer) sem percalços de maior.

Entrei no Hospital da Luz ao meio dia e nasceste cheio de ternura às 14h30. Ficaste colado ao meu peito, à minha alma, a toda nossa vida, envolto em suor e lágrimas do amor mais puro que pode haver.

Faz hoje 7 anos. 7 anos hoje, no dia 7, do mês 7 (esse número mágico, hoje a triplicar!) e casas os anos e fazes desde sempre votos de um casamento familiar feliz!

Ai, Pedro! Houvesse palavras para te descrever e para explicar ao mundo o que nos trazes e o que levas contigo no sorriso e no abraço, na ternura que tens para com todos, na atenção e no cuidado, na alegria do riso e da gargalhada. Trazes contigo tudo o que a vida tem de melhor! É que … tudo! O desafio, a felicidade das pequenas (que são as grandes) coisas, a meiguice, a atenção e o detalhe, a compaixão.

Vieste comprovar a teoria do amor absoluto dos pais, que explodem quando nasce o primeiro filho e explodem igualmente quando nasce o segundo e todos os outros filhos, quando é caso disso. És o girassol dos nossos dias, a luz, as flores da madrugada e o sossego dos serões.

O amigo mais querido, o mano mais fofinho (desculpa, sei que não gostas que te chame assim!), o neto, sobrinho e filho mais querido que se pode desejar. Obrigada por nos teres relembrado da simplicidade do amor e da vida. Acredita, amo-te mais. Mesmo quando dizes que é impossível que te ame mais do que tu a mim. Um dia, vais perceber! Parabéns, doce! O dia é todo teu! O sol nasceu para te fazer ainda mais feliz!".

Tânia é ainda mãe de Tomás, de nove anos.

