Esta semana, Tânia Ribas de Oliveira comemora uma data muito especial. Na quinta-feira, 7 de julho, faz sete anos que foi mãe pela segunda vez, do pequeno Pedro.

Na véspera do aniversário do menino, a mamã 'babada' recordou junto dos fãs uma fotografia captada durante a gravidez e disse: "Há sete anos, aqui estava eu… à tua espera. Amanhã é o teu dia, Pedro do sol e da alegria mais pura! (Estou numa nostalgia pegada)".

De recordar que o menino é fruto do casamento de Tânia Ribas de Oliveira com João Cardoso. O casal tem ainda em comum o filho Tomás, de nove anos.

