Susana Vieira usou esta quinta-feira as suas redes sociais para partilhar com os seguidores uma das suas maiores angústias. A atriz brasileira, de 78 anos, sofre com saudades do seu único filho - Rodrigo Cardoso.

"Saudades do meu filho que não vejo desde o Ano Novo! Ano que não passa", lamentou a estrela das novelas da Globo, que devido à pandemia de Covid-19 se viu impossibilitada de visitar o filho ou de receber visitas do mesmo.

Às suas carinhosas palavras, a atriz juntou uma fotografia antiga onde mãe e filho posam juntos e felizes.

