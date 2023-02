O programa ‘Ex-Periência’ continua a dar que falar. Com a recém entrada do casal Ricardo e Helena, os psicólogos e terapeutas voltaram a exercícios antigos, que já tinham feito com os restantes casais, e o atirar de pedras - que simbolizam alguns dos problemas dos casais - foi um deles.

Algo que levou Susana Dias Ramos a perder a paciência. Ricardo foi o alvo da ira da psicóloga que, sem rodeios, disse o que tinha a dizer ao concorrente.

"Se oiço mais alguma vez dizer que aceita seja o que for por amor, eu juro que vou tirar um sapato e vou dar-lhe com ele. O amor é uma coisa boa, que cuida, que toma conta, homem! O amor não é fazer tudo e mais alguma coisa para ficarmos com alguém. A minha vontade é atirá-lo junto com a pedra", disse Susana Dias Ramos.

