Sílvia e Paulo foram os protagonistas das imagens que esta terça-feira, 31 de janeiro, marcaram o diário de 'A Ex-Periência'. O casal desentendeu-se depois do exercício do espelho, em que ambos revelaram o que menos gostam no corpo um do outro, e o clima de tensão instalou-se.

Deitando por terra todo o caminho percorrido até aqui, o casal não conseguiu comunicar e o que seria uma conversa normal acabou em gritaria.

Sílvia chegou mesmo a perder a cabeça e fazer a mala para abandonar o programa, onde entrou com o ex-marido para dar uma nova oportunidade à relação.

