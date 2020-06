Stenio Garcia usou a conta de Instagram da mulher, Marilene Saade, para desmentir notícias que surgiram a seu respeito as quais davam conta de que estaria a viver na "pobreza extrema", depois de ter terminado o seu contrato com a rede Globo com quem trabalhou durante 47 anos.

"Estou a vir aqui porque fui surpreendido com uma #fakenews a dizer que estava a viver na extrema pobreza(...)", começou por referir.

"Acho que temos que esclarecer e acabar com essa história de inventarem notícias falsas porque isso deveria ser crime. (...) Ninguém pode usar o nome de ninguém sem autorização e muito menos divulgar inverdades. O que é isso? Será melhor o anonimato? Sim, mas ano que vem completo 60 anos de TV e 70 de carreira, o que torna impossível passar imperceptível. Peço que todos se unam e não deixem pessoas ruins propagarem essas #fakenews", notou.

