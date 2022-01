A estreia do 'Big Brother Famosos' foi um grande sucesso. O reality show liderou as audiências no domingo, 2 de janeiro, com Cristina Ferreira ao comando do programa.

O formato também deu bastante que falar nas redes sociais, sendo que houve quem criasse memes sobre o assunto.

Cristina destacou um deles nas histórias da sua conta de Instagram. A imagem, inspirada na série da Netflix 'Squid Games', junta a comunicadora e alguns concorrentes.

Ora veja:



© Instagram - Cristina Ferreira

