O antigo presidente do SCP partilhou com os colegas do 'Big Brother' alguns dos seus truques.

Depois de deixar o cargo da presidência do Sporting Clube de Portugal, Bruno de Carvalho começou a descobrir outras paixões, nomeadamente enquanto DJ. Falando precisamente desta aventura, Bruno partilhou com os colegas do 'Big Brother Famosos' alguns dos seus segredos. "Quando vou a uma discoteca tocar é uma dificuldade que as pessoas não saiam. Tínhamos poucos bilhetes vendidos e quando fiz aquela coisa a dizer que me senti mal venderam os bilhetes todos", disse, sem conter o riso. "Tenho uma lista do Spotify. Não mexo naquilo. É uma lista que compro. E para aumentar o som? As pessoas ficam na loucura e eu nem estou a mexer naquilo", confessa. Leia Também: 'Big Brother': Bruno de Carvalho imita Jorge Jesus e o Twitter 'delira'