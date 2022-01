O antigo presidente do Sporting imitou expressões faciais e a forma de falar do ex-treinador do clube.

Na qualidade de presidente da casa do 'Big Brother', Bruno de Carvalho começou a semana a distribuir tarefas pelos concorrentes. Contudo, este que seria um momento banal ficou marcado por uma hilariante imitação a Jorge Jesus. Diante de um quadro branco, o antigo presidente do Sporting encarnou o 'mestre da tática' e imitou as suas expressões faciais e forma de falar. Os restantes concorrentes ficaram às gargalhadas e pelo Twitter as reações foram igualmente animadas, como pode ver abaixo. Recorde-se que Bruno de Carvalho e Jorge Jesus trabalharam juntos durante três épocas, de 2015 a 2018, enquanto presidente e treinador do Sporting, respetivamente. Veja o momento na íntegra aqui. Leia Também: "Lido muito mal com a estupidez, imbecilidade e hipocrisia"