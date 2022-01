O rumor que corria foi confirmado: Bruno de Carvalho é um dos concorrentes do 'Big Brother Famosos'. Numa conversa que aconteceu ontem, 2 de janeiro, com os colegas da casa, o antigo presidente do Sporting Clube de Portugal explicou o que o levou a aceitar o convite.

"Estou aqui em casa para ser eu. Acho que as pessoas me conhecem muito mal. A frase que as pessoas me dizem quando me conhecem é: 'você até é normal'", afirma.

"Aceitei o convite porque comecei numa área que tem a ver com o entretenimento. (...) Venho do mundo do futebol mas não vim fazer jogo nenhum especial, quero, como é óbvio, chegar à final. Sou competitivo dentro de limites", esclarece.

"Espero que as pessoas consigam manter esta sinceridade. Lido muito mal com a estupidez, com a imbecilidade e com a hipocrisia. Aí sim, sou mesmo muito arrogante. (...) O que podem esperar de mim é ser eu próprio", completa.

Espera-se que tal participação venha a dar que falar.

