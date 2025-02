Ficou mais conhecido quando se tornou presidente do Sporting e agora é longe dos relvados que faz carreira, tendo-se dedicados a 'novos mundos'.

Bruno de Carvalho é hoje um concorrente de reality shows da TVI, tendo participado no 'Big Brother Famosos', em 2022, e agora está novamente dentro da casa 'mais vigiada do país' no 'Secret Story - Desafio Final'.

Paralelamente às participações na televisão, Bruno de Carvalho tem construído carreira como DJ. E hoje é o convidado da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto, onde recorda e partilha momentos da sua infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Iscas e quem preparava era a minha mãe. Não gostava de favas e agora gosto.

Quem era a pessoa que mais admirava?

A minha mãe.

Quais as melhores férias quando era pequenino?

As férias na Praia da Rocha.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Voltava ao dia em que fui ao meu primeiro jogo do Sporting, com seis anos, e disse ao meu pai que ia ser presidente daquele clube.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… faria nada diferente do que fiz.