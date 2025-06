O filme 'Ciao, Mama' teve a sua antestreia no festival Dances With Films, no TCL Chinese Theatre, em Hollywood, na Califórnia, na terça-feira, dia 24 de junho. Este foi o último filme do ator Johnny Wactor, que morreu no ano passado, e a família do mesmo marcou presença no evento.

A mãe, Scarlett Wactor, e o irmão, Lance Wactor, deslocaram-se até ao local para ver Johnny Wactor no grande ecrã e acabaram por receber uma ovação de pé quando o elenco os apresentou, como relata a People.

A revista revela ainda que o irmão do ator, Lance, ajudou a regravar algumas falas de Johnny Wactor durante a pós-produção do filme.

Numa sessão de perguntas e respostas, o ator e produtor Micah Joe Parker falou do falecido colega Johnny Wactor, destacando que o mesmo permaneceu na memória de todos após a sua morte inesperada.

"É algo muito surreal - quando começamos, erámos cinco, agora somos quatro pessoas aqui, mas o Johnny esteve connosco de várias maneiras ao longo deste último ano. Sei que há tantas pessoas aqui, esta noite, que amavam o Johnny. Agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de o conhecer, por ter tido a oportunidade de trabalhar com ele, por termos conseguido fazer este filme juntos", disse Micah Joe Parker.

"Mais do que isso, nós os quatro tivemos a distinta honra e o privilégio de fazer parte daquele que foi o seu último filme. E acho que ele arrasou. E sim, espero que o tenhamos deixado orgulhoso", acrescentou.

A morte inesperada de Johnny Wactor em maio de 2024

Johnny Wactor© Getty Images

O ator Johnny Wactor, recorde-se, morreu após ter sido baleado durante um assalto em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, no dia 25 de maio do ano passado. A People recorda que o artista, que tinha 37 anos, terá dado conta de que estavam a tentar roubar o catalisador do seu carro e, por esse motivo, acabou atingido pelos assaltantes.

A imprensa internacional avançou, na altura, com a informação de que foram chamados ao local os serviços de emergência médica, no entanto, Johnny Wactor acabou por morrer no hospital.

A revista relata ainda que, em agosto, Robert Barceleau e Sergio Estrada, ambos com 18 anos na época, foram acusados de homicídio perante a investigação que foi iniciada após a morte de Johnny Wactor. Ambos declararam-se inocentes e estão a aguardar julgamento. Leonel Gutierrez, então com 18 anos, e Frank Olano, que na altura tinha 22, também foram acusados ​​de crimes menores.

Em setembro de 2024, Leonel Gutierrez declarou-se culpado de tentativa de roubo e furto qualificado e foi libertado sob fiança. Na época, a CBS News, a KTLA 5 local e a Fox 11 partilharam que o jovem pagou 120 mil dólares (cerca de 100 mil euros) após declarar-se culpado das duas acusações. Sabe-se agora, também, que foi condenado a quatro anos de prisão.

Já Frank Olano - que não estaria no local do crime - recebeu como pena cinco anos e oito meses de prisão após declarar-se culpado de ser cúmplice da tentativa de roubo.

O ator, lembre-se, integrou o elenco da série 'General Hospital', tendo participado em cerca de 200 episódios. Também fez parte de outros projetos de sucesso como 'Westworld', 'The OA', 'NCIS' e 'Mentes Criminosas'.

