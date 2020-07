Na manhã desta terça-feira, dia 7, no programa 'Você na TV', Ana Garcia Martins e Sónia estiveram num frente a frente a discutir as polémicas que envolveram a ex-concorrente do 'Big Brother'.

Um dos episódios que a comentador recordou foi referente a Soraia, nomeadamente quando Sónia, juntamente com Sandrina, fez um comentário referente à vida sexual de Soraia.

Quando 'Pipoca' afirmou que esta tinha dito que Soraia tinha "mais quilómetros que o meu Fiat 500", de imediato a ex-concorrente nortenha negou ter dito tais palavras.

Contudo, um vídeo das redes sociais que agora foi recuperado para demonstrar o contrário.

Ora veja...

