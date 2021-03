Ainda no rescaldo da saída de Gonçalo Quinaz, que desistiu do 'Big Brother - Duplo Impacto', Sónia Jesus resolveu deixar clara a sua opinião sobre a postura de Joana Albuquerque no jogo.

"É grave, é feio, o que se passa é jogo sujo", atirou a concorrente de Vila Nova de Gaia, referindo-se ao facto de Joana ter afirmado no confessionário que tinha medo de si depois de uma discussão, de ter inventado um suposto encontrão que não aconteceu e recentemente ter afirmado que Gonçalo Quinaz a ofendeu chamando-lhe p****. Algo que também não aconteceu, pelo menos de forma direta, uma vez o antigo futebolista apenas referiu que Joana se tinha aproximado de Savate por jogo.

"Uma das grandes causas de o Gonçalo abandonar este jogo é por causa do teu jogo sujo", continuou Sónia, que quis volta a reforçar a sua opinião: "É feio, é sujo, é baixo".

