Gonçalo Quinaz desistiu mesmo do 'Big Brother - Duplo Impacto' na noite de segunda-feira. A três semanas de o jogo acabar, o concorrente decidiu abandonar a casa mais vigiada do país por estar cansado e com saudades da família.

"Acima de tudo está a minha sanidade mental. Estava cansado, estava esgotado, com muitas saudades e não há dinheiro nenhum, nem é o facto de ser finalista, que me fosse fazer ficar aqui", explica o antigo jogador de futebol naquelas que foram as suas primeiras palavras à repórter do 'BB' assim que deixou a mansão da Ericeira.

Gonçalo garante que não saiu apenas pelo facto de a namorada que encontrou no jogo, Jéssica Nogueira, ter sido expulsa no sábado, mas assume as saudades. Tomada a decisão, o ex-jogador de futebol diz estar "super bem e feliz".

Reveja aqui as declarações de Gonçalo Quinaz.

