Após Sofia Vergara e Joe Manganiello anunciarem a separação, uma das decisões que ex-casal precisava de tomar dizia respeito à cadela de ambos, Bubbles.

E se a princípio se dizia que provavelmente ficariam com guarda partilhada, a Page Six avança agora que será Manganiello quem ficará com a custódia total da amiga de quatro patas.

Refere o Daily Mail que a atriz sabe que "nem num milhão de anos o Joe se separaria da sua cadela Bubbles", pelo que será o ator quem ficará com ela.

A decisão tomada pela atriz era expectável, dado que quando falou da cadela em diversas entrevistas, mostrou que as duas não tinham um boa relação.

Em 2021, Sofia falou sobre Bubbles no programa de Jimmy Fallon: "Ela odeia-me. Era suposto ser para mim, era para ser a minha cadela!", começou por dizer, entre risos. "É horrível, é muito má para mim, morde-me!", continuou, explicando depois que esse 'ódio' entre elas não se estendia ao marido.

"Ele trata-a como se fosse uma filha pequena, mas ela insiste em comportar-se como uma amante ou algo do género. Dorme com ele e fica zangada quando eu entro no quarto. É um problema agora em casa", confessou.

