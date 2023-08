Sofia Vergara e Joe Manganiello anunciaram o fim do casamento no mês passado e foi o ator quem entrou com o pedido de divórcio, alegando "diferenças irreconciliáveis", não avançando mais detalhes sobre o que motivou a separação.

Agora é a atriz quem apresentou ao juiz um pedido para que seja respeitado o acordo pré-nupcial feito com Manganiello antes do enlace, em 2015, com o qual tenta proteger a sua fortuna milionária, avaliada em cerca de 180 milhões de dólares (perto de 164 milhões euros).

Embora os termos do acordo sejam privados, em alguns documentos a que a Page Six teve acesso pode ler-se que Sofia Vergara pede para manter na sua posse "várias peças de joalharia, arte e outros objetos pessoais".

Os bens que o casal tem em comum serão divididos de acordo com os termos do contrato, enquanto os honorários dos advogados serão suportados por cada um. Também está pendente a 'guarda' do cão de ambos, Bubbles.