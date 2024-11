Kaley Cuoco publicou um vídeo emocionante no qual falou sobre a sua falecida amiga de quatro patas, Shirley, uma cadela que a atriz teve de realojar após tomar uma "decisão dolorosa"

No vídeo publicado no passado domingo no Instagram, Cuoco falou sobre a sua "cadela especial", os problemas comportamentais que levaram à sua decisão e a importância da honestidade ao discutir os cuidados com os animais.

"Acho que é importante ser honesta sobre tudo o que tenha que ver com os animais", começou por dizer a atriz, que sempre mostrou se mostrou defensora dos animais, tendo, inclusivamente, fundado uma marca para animais de estimação - a 'Oh Norman!' - que doa dinheiro para causas de resgate de cães.

"A maioria de vocês sabe que eu tive a Shirley durante muitos, muitos, muitos anos e, de repente, vocês deixaram de a ver", prosseguiu.

A atriz de 'A Teoria de Big Bang' revelou que Shirley teve dificuldades em se adaptar ao pastor alemão do seu noivo Tom Pelphrey, chamado Blue. "O Tom mudou-se para o outro lado do país com o seu lindo pastor alemão há alguns anos. Infelizmente, o Blue e a Shirley começaram a envolver-se em várias lutas. A Shirley estava determinada em matá-lo e foi muito assustador", partilhou Cuoco.

A atriz acrescentou ainda que Shirley lutava frequentemente com outros cães. "Ela adorava pessoas, crianças, famílias... E eu amava aquela cadela. Obviamente, nós trazemos muitos cães para a nossa casa, e eu comecei a ficar realmente preocupada com o que ela poderia fazer", afirmou, revelando que foi forçada a tomar uma difícil decisão.

"Ela simplesmente não conseguia viver conosco, com a forma como estava a comportar-se. Eu amava-a muito, mas eu estava realmente assustada e não queria que algo de mau acontecesse ou que alguém estivesse lá acidentalmente e se magoasse".

No vídeo partilhado, a atriz revelou que o treinador dos seus animais de estimação, Tony, e a sua esposa Angie, se ofereceram para cuidar de Shirley há alguns anos.

"Foi uma decisão excruciante para mim... Eu nunca a daria para a adoção, mas tinha de encontrar outra casa para ela", disse Cuoco. "Foi pela segurança da própria Shirley. Eu não queria que ela acabasse num lar que não a entendesse, porque ela era tão especial"

Perto do final do vídeo, Kaley Cuoco revelou ter recebido, recentemente, a notícia de que Shirley morreu de um cancro ósseo agressivo.

"Eu só queria partilhar a história dela e o que tínhamos de fazer. Era a coisa certa a fazer pela nossa família, e realmente pela Shirley. E ela teve uma vida incrível", concluiu.

