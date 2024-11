Kaley Cuoco está em terapia de casal e considera que todos os casais deveriam passar por esse processo.

A atriz de 'A Teoria de Big Bang' revelou que ela e o seu noivo, Tom Pelphrey, vão a um terapeuta juntos para falarem sobre a sua vida conjunta enquanto pais de Matilda, de 19 meses.

A revelação foi feita no episódio de 25 de novembro do 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'.

"É uma viagem louca, Jimmy", começou por dizer a atriz ao apresentador, referindo-se à maternidade. "Quero dizer, é uma aventura. Dezanove meses de idade. É muita coisa".

"No outro dia, expliquei ao nosso terapeuta de casal por que andava tão cansada", prosseguiu, dirigindo-se depois ao público. "Vocês deveriam fazer terapia de casal, só para que saibam".

A atriz revelou que disse ao seu terapeuta que "cuidar de um bebé de 19 meses é como cuidar do melhor amigo bêbedo todos os dias".

"Eles choram quando não conseguem o que querem. Tens de te certificar de que vão à casa de banho ou então estás a limpar o seu vómito em algum lado", explicou, suscitando gargalhadas no público. "Eles estão fora de si e tu tens de te certificar de que eles não morrem o dia todo".

Relembre-se que Cuoco e Pelphrey deram as boas-vindas a Matilda no dia 30 de março de 2023, menos de um ano depois de terem confirmado publicamente o seu namoro, em março de 2022.

