A atriz de 'A Teoria do Big Bang' fez a revelação na sua página de Instagram, mas os seguidores mostraram desagrado para com a sua decisão.

No passado domingo, 17 de novembro, Kaley Cuoco abriu o coração e contou aos seus seguidores uma história (com um triste final) acerca da sua cadela Shirley.

Mas esta decisão gerou um 'onda de ódio' por parte dos fãs de Kaley. De acordo com o The New York Post, após a sua confissão, Cuoco viu-se perante várias reações negativas nas redes sociais de pessoas que ficaram descontentes ao saber o que se passou.

"Se o teu namorado trouxesse uma criança para a tua casa, ias pô-lo para adoção, a ele ou ao teu filho, caso eles não se dessem bem? Farias logo isso? Não há a mínima hipótese de eu alguma vez dar meu o cão por causa de um namorado. A pobre Shirley nunca foi considerada família; ela era apenas um animal descartável!", escreveu um internauta.

Um outro reclamou: "Um dia o Tom vai sair da sua vida e ela vai-se arrepende de ter feito essa escolha. E ela é que é a vítima por abandonar o seu próprio animal? Que egoísta!"