Sofia Nicholson é uma das atrizes que integra o elenco de luxo de 'Cacau', a nova novela da TVI que contará com José Condessa e Matilde Reymão nos papéis de protagonistas, a quem se irão juntar ainda Alexandra Lencastre, Diogo Amaral e Fernanda Serrano.

Para este projeto, Sofia aceitou mudar de visual e no Instagram assinalou isso mesmo.

"Sempre quis ter cabelo comprido! Sempre mo cortaram, até em miúda! Finalmente, o meu novo papel permite-me gozar nem que seja por umas horas do prazer de uma farta e longa cabeleireira! Apresento-vos a Filomena Coutinho! Hoje iniciámos as gravações deste novo projecto com muito entusiasmo e certos que vem aí um mega sucesso! E mais, não digo! Vamos a isso", pode ler-se na partilha em causa.

