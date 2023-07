Alexandra Lencastre está prestes a iniciar um novo projeto profissional que, ao contrário do que aconteceu com os mais recentes, não terá lugar na SIC. A atriz está de volta à TVI, a casa onde assumiu alguns dos seus papéis mais emblemáticos, e fará parte do elenco da próxima novela do canal.

Um dia depois do anúncio, Alexandra reagiu ao mesmo, despedindo-se com carinho da estação de Paço de Arcos.

"Adeus Madalena", começou por escrever a artista, fazendo assim referência à última personagem que interpretou na SIC, na novela 'Flor Sem Tempo'.

"Obrigada à SIC pelos últimos três anos. Obrigada a toda a equipa da SP Televisão pela partilha. Ao António Parente. Obrigada a todos os colegas atores e técnicos que reencontrei. Obrigada Daniel Oliveira. Obrigada também à SIC Mulher e à Cristina Verdu. Obrigada a todos quantos se cruzaram comigo e que me ajudaram neste caminho. Até já", concluiu Alexandra.

Vale lembrar que Alexandra Lencastre, tal como Diogo Amaral, irão participar na novela 'Cacau', a próxima grande aposta da TVI.

