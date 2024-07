Alexandra Lencastre viu-se obrigada a ausentar-se das gravações da novela da TVI e também não conseguiu estar presenta na festa de verão do canal. Isto por motivos de saúde, como a própria comunicou numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"A Covid chegou a esta família... Infelizmente. A nossa solidariedade para quem passa pelo mesmo com idosos e crianças com sistema imunitário mais frágil. Estive ausente [durante] dois dias de gravações na Plural e da grande festa de verão da TVI, onde felizmente a minha filha Margarida Bakker pode ir e também representar-me", começou por escrever a atriz numa publicação que fez no Instagram no domingo, dia 7 de julho.

"Obrigada a todos os colegas e a todos os elementos da produção que deram a volta para nunca se parar, e a festa brilhou como sempre brilha e comigo a mandar um abraço gigante deitada com febre", acrescentou.

"Esta semana entrará com boas-novas e tudo voltará ao normal. Obrigada Plural, obrigada TVI - a estação do meu coração", rematou.

