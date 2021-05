Um dia depois do funeral de Maria João Abreu, Sofia Cerveira recorreu ao Instagram para recordar um carinhoso gesto da atriz quando vivia um momento "difícil" com Gonçalo Diniz.

"Estarás sempre connosco, querida João. Um ser humano tão especial e genuinamente bom que em tantos de nós tocou e marcou para todo o sempre!! Jamais esquecerei o jantar que deste em tua casa para confortar o Gonçalo Diniz naquele momento tão difícil. Uniste os amigos mais queridos num serão de amor. E tu és amor", partilhou a apresentadora da SIC.

"E assim, vais permanecer viva nos corações de quem te ama!!! E somos tantos!!! Segue na luz e no amor do Senhor, querida João", acrescentou de seguida, terminado a publicação com uma palavra de conforto ao marido de Maria João Abreu, João Soares, aos filhos Miguel e Ricardo, e a José Raposo.

Recorde-se que a atriz esteve casada durante mais de duas décadas com José Raposo, com quem tem dois filhos em comum, Miguel e Ricardo. Anos após a separação, Maria João Abreu casou-se com João Soares.

