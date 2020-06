Sofia Arruda deu por finalizadas as suas férias de verão, as primeiras com o filho, Xavier, de 10 meses. Depois de uns dias em família no Sul do país com a família, a atriz prepara-se para voltar ao trabalho.

Como anunciou nas suas redes sociais, na manhã desta terça-feira, está prestes a retomar os palcos com a peça 'Mais respeito que sou uma mãe', em cena no Teatro Villaret, em Lisboa.

"E terminam assim as férias de verão de 2020! Confesso que o meu cérebro ainda acha que vai vestir o biquíni e vai até à piscina, mas vai passar-me já essa ideia quando sentir o ventinho da serra. O bom (maravilhoso) de estar de volta é que dia 1 de julho volto ao TEATRO com o espectáculo MAIS RESPEITO QUE SOU TUA MÃE", escreveu.

