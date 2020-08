Sofia Aparício ficou chocada ao deparar-se com as imagens da aparatosa colhida sofrida pela cavaleiro tauromáquico João Ribeiro Telles durante a mais recente corrida de touros realizada na praça do Campo Pequeno.

"Campo Pequeno 2020. Esta vergonha tem de acabar", apelou a atriz ao partilhar as imagens do momento em que o cavalo usado por João Ribeiro Telles foi colhido pelo touro.

"Contra a tourada. Tourada não", pode ainda ler-se nas hashtags utilizadas por Sofia.

[A imagem do momento em que cavaleiro e cavalo foram colhidos pelo touro]

Importa lembrar que, apesar de a queda ter sido aparatosa, nem o cavaleiro nem o cavalo usado pelo mesmo sofreram qualquer ferimento.

