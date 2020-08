Bárbara Bandeira preocupou os seus seguidores na passada semana depois de ter passado algumas horas no hospital devido a dores fortes no estômago.

A jovem cantora foi medicada e saiu da unidade hospital com um diagnóstico que apontava para que as dores que sentia estivessem relacionadas com ansiedade e stress.

Porém, a verdade é que as dores continuaram e Bárbara Bandeira foi forçada a voltar ao hospital.

"Neste últimos quatro dias eu tenho continuado com dores no estômago, voltei ao hospital para receber os medicamentos na veia para ver se as dores passavam a cada dia fui fazendo exames. Os exames não acusam nada de especial e vou fazer amanhã um exame mais complicado de maneira a que consiga perceber mesmo o que é que se passa no meu estômago, porque algo se passa. As dores não estão a passar, por isso alguma coisa se passa", explica a jovem cantora, de apenas 19 anos.

A filha de Rui Bandeira conta que teve de se submeter ao teste da Covid-19, mas que felizmente não está infetada coma doença.

A sua presença no hospital e os exames a que se tem submetido levantaram ainda o rumor de que poderia estar grávida. Algo que Bárbara fez questão de esclarecer.

"Há imensas notícias a dizer que eu fiz um teste de gravidez. Não foi o caso, eu fiz uma ecografia para ver os meus órgãos. Portanto, por favor, não acreditem que eu ando a fazer testes de gravidez porque eu estou bastante tranquila em relação a isso. A única criança aqui sou eu", concluiu.

Leia Também: Pais de atriz portuguesa Sandra Silva infetados com a Covid-19