Este sábado, 22 de fevereiro, Bárbara Tinoco deu um concerto nas Festas de Amiais de Baixo e fez a revelação que todos esperavam: a cantora está mesmo grávida do seu primeiro bebé!

Já não dava para esconder a barriguinha, tal se notou com o outfit escolhido por Tinoco para o concerto.

Antes de iniciar o espetáculo, a cantora, já em palco, deixou os fãs ao rubro quando disse: "Este concerto é um bocadinho diferente. Em primeiro lugar, porque eu tenho um bebé dentro da barriga. Ocupa bastante espaço, o que me impede de fazer algumas coisas que eu gosto [em palco]. Mas como sei que vocês são os melhores, não estou nada preocupada, porque vocês vão saltar quando eu não puder saltar".

E revelou ainda o sexo do bebé. "Obrigada a todos, eu e a minha filha vamos dar...", afirmou a artista, sem conseguir terminar a frase devido ao entusiasmo dos fãs.

Ora veja o momento.

Mais à frente no concerto, sentada ao lado do companheiro, Feodor Bivol, Bárbara voltou a falar da gravidez antes de apresentar a música que se seguia.

"A primeira canção que eu escrevi para o Feodor fala como noutra vida nós poderíamos ter ficado juntos. Só que, na verdade, ficámos juntos nesta, e agora vamos ter uma filha", rematou olhando com amor para o namorado.

Recorde-se que os rumores de uma possível gravidez surgiram quando Catarina Furtado se referiu a Feodor Bivol como "o pai da criança" na gala de 22 de dezembro do programa 'The Voice Portugal'. Além disso, alguns vídeos que começaram a circular nas redes sociais, davam conta de que Bárbara Tinoco poderia estar a esconder a barriguinha de grávida aquando de um concerto que deu no dia 19 de dezembro, no Convento de São Francisco, em Coimbra.