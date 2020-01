Mariana Patrocínio, irmã da famosa apresentadora Carolina Patrocínio, usou esta sexta-feira as suas redes sociais para partilhar com os fãs e amigos uma revelação inesperada. O filho mais velho de Mariana, Mateus, de sete anos, sofre de uma doença crónica autoimune.

"O meu filho Mateus foi diagnosticado com Artrite Idiopática Juvenil. A AIJ é uma doença autoimune, crónica, que ataca as articulações, o joelho no caso dele", começou por explicar a advogada, que nos últimos meses tem depositado toda a sua esperança na equipa de reumatologistas, pediatras, fisiatras e ortopedistas "que têm feito tudo para controlar o problema".

"Ele faz vida normal, mas tem algumas limitações no exercício físico. Semanalmente faz uma injeção de Metotrexato e análises ao sangue bimensais. Os últimos meses não têm sido fáceis para nós, mas o Mateus é muito forte, otimista e nunca se queixou", destacou, orgulhosa do seu menino.

Importa ainda referir que o sobrinho de Carolina Patrocínio foi esta sexta-feira submetido a uma terceira cirurgia ao joelho.

