Carolina Patrocínio voltou a viajar em trabalho, com a equipa do 'Fama Show', tendo desta vez voado até à ilha da Madeira. Entretanto, a apresentadora da SIC já está de novo em Lisboa, um regresso que ficou também marcado com uma 'indireta' que deixou aos haters.

"Já voltei. Os ouvidos sobreviveram aos voos (para quem viu os stories de ontem) mas voltei a entupir com a quantidade de idiotas que comentou o meu último post a dizer que eu não consumo Prozis. Normalmente quem desdenha quer comprar. E quando o fizerem usem o Código CAROLINA", escreveu na legenda de uma fotografia que publicou na sua página do Instagram.

Uma mensagem que recebeu o apoio de várias figuras públicas, como pode ver na publicação abaixo:

