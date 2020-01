Recentemente, Carolina Patrocínio teve a oportunidade de estar com Dolores Aveiro num evento de foro profissional. No entanto, a apresentadora do 'Fama Show' não perdeu a oportunidade de fazer uma homenagem à mãe de Cristiano Ronaldo através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Logo a seguir à minha sogra... a melhor avósitter de Portugal", afirmou numa InstaStorie.

Pode vê-la na galeria.

