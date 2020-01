Carolina Patrocínio foi abordada por uma seguidora na sequência da promoção de uma gama de refeições da Prozis, marca da qual é embaixadora há vários anos. Em causa está o facto da apresentadora ter por diversas vezes dado a cara por produtos processados, sendo uma acérrima defensora do bem-estar.

"Uma pergunta que já aqui fiz e não obtive resposta: como é possível comer 'limpo' como você diz, se só come refeições extremamente processadas, em pós, já feitas, congeladas e afins. Estarei mal informada, mas e as sopas? As saladas frescas, o peixinho, as boas proteínas, as frutas?! Uma pessoa que se 'mata' pela figura perfeita, como a Carolina, de seguida vai comer barras e barrinhas e batidos e pós e coisas que tão processadas se tornam 'limpas'??? Perdoe a ignorância mas não entendo... respeito", escreveu a internauta na caixa de comentários.

Palavras que não deixaram a apresentadora indiferente e Às quais decidiu responder.

"Há espaço para tudo isso que acabou de dizer. Saladas, peixe e carne branca às refeições, fruta fresca ao longo do dia, barritas como snacks SOS, batidos para potenciar o treino e não perder massa muscular. Nunca disse que não comia comida processada. Estas refeições são uma boa opção para quando se chega tarde a casa. Proporção adequada e com sabor", afirmou.

