Parece que Pedro Chagas Freitas tem a sua opinião vincada acerca dos treinadores de futebol portugueses. Após deixar algumas palavras relativamente a Sérgio Conceição, o escritor virou-se para João Pereira, o antigo treinador do Sporting que abandonou o clube um mês depois da contratação.

"João, ouve bem: isto não era teu para carregar, mas já está aí: nos teus ombros. Aprende. Agarra esta queda e faz dela a tua maior escola", começou por escrever o autor.

"Cresceste onde cair era rotina e levantar era a única opção. Mesmo quando as coisas eram apertadas, tu ias para a escola de cabeça erguida. Tens fome de ser melhor. Isso está em ti, João. Sempre esteve", prosseguiu. "Não foste o homem certo no lugar certo — acontece. Acontece a quem tenta, a quem se atira, a quem aceita riscos. A diferença está no que fazes agora. Não há vergonha em falhar, João. A vergonha está em não sair maior do outro lado".

Por fim, Pedro Chagas Freitas deixou um conselho ao treinador que substituiu Ruben Amorim no início de novembro, não tendo resistido à crise de resultados dos leões e vencido apenas três jogos.

"Usa isto. Vira isto do avesso. Pega no peso da culpa que te atiraram e faz dele a tua força. Não te devias ter sentado naquela cadeira, é verdade. Agora levanta-te como quem constrói outra. Uma só tua. Uma onde sentas a tua coragem, a tua vontade, o teu caminho. A tua história nunca foi sobre futebol. Foi sobre aprender, cair, levantar. Como sempre fizeste. Como vais fazer agora".

