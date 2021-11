Quintino Aires não ficou indiferente à nova polémica do 'Big Brother' que envolve o concorrente Ricardo. Em causa está o facto de ter alegado que teve relações sexuais com Joana sem o seu consentimento. Palavras que o levaram a ser retirado do papel de líder e a receber uma nomeação direta, estando em risco de sair no próximo domingo, dia 7 de novembro.

"Mais uma vítima da TVI. Vale tudo pelas audiências? O dinheiro da publicidade justifica colocar alguém em risco de suicídio? Recordo as palavras do grande mestre da psiquiatria Emil Kraepelin. 'Cuidado com os moralistas. Têm a bíblia nas mãos, mas uma pedra no regaço, que nos podem atirar'. O meu abraço à família e amigos do Ricardo. Foquem-se no facto de que dentro da casa todos, TODOS, estão do lado dele porque acham lamentável a polémica construída. Sinto vergonha de ter trabalhado com aquela equipa", escreveu o psicólogo e ex-comentador do reality show, esta terça-feira, no Facebook.

Referir que, mais tarde, Ricardo e Joana esclareceram que tudo não passou de uma "brincadeira". "É sempre do consentimento dos dois. Um beijo que haja é sempre do consentimento dos dois, um abraço, qualquer coisa, até o facto de dormirmos na mesma cama", destacou Joana. Veja aqui. "

