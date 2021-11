Ricardo é o protagonista da mais recente polémica no 'Big Brother'. Em causa está o facto do concorrente ter insinuado, durante uma conversa com Bruno, que teve relações sexuais com Joana sem o consentimento desta.

O caso está a ser muito comentado no Twitter, sendo que um dos intervenientes que mais tem chamado a atenção tem sido João Quadros.

"Acaba por ter graça esta cena do BB. Agora a malta que vê aquilo está muito chocada e diz - que vergonha, TVI. Embora votar todos para expulsar o Ricardo - boa, embora encher a TVI de massa com chamadas de valor acrescentado. Boa vingança!", ironiza.

Também na sua conta esgrimou: "A TVI e a produção do BB parecem o Vaticano e os padres pedófilos - é crime, mas nós resolvemos isto cá dentro. O concorrente hoje fica sem o pudim e vai ser nomeado".

Outro dos comentários que se destacou foi o seguinte: "Ai, culpa disto tudo é da TVI - não, culpa é de quem vê, vota, comenta e faz viver esta mer** de programas. Ainda dizem que os patrocinadores deviam retirar os seus patrocínios. Só um aparte - não havia patrocinadores para esta bosta se não houvesse gente como vocês a ver".

Recorde-se que perante as declarações do concorrente, a produção do programa decidiu puni-lo e na noite desta segunda-feira o 'Big' comunicou-lhe que este perdeu o direito à liderança, ficando automaticamente nomeado para domingo.

