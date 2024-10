O segredo de João Ricardo ainda não foi revelado dentro da 'Casa dos Segredos', nem tão pouco ao público, porém já é conhecido pelos fãs mais atentos do reality show.

Há um vídeo a circular nas redes sociais que desvenda o facto de João Ricardo ter entrado numa novela da TVI. Desta forma, é fácil depreendermos que é o participante quem guarda o segredo: 'participei numa novela da TVI'.

As imagens que estão a correr a internet mostram o concorrente do 'Big Brother' durante uma participação especial na novela da TVI 'Beijo do Escorpião'.

