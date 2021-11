O 'Big Brother' tomou a decisão de destituir Ricardo de líder e nomeou-o automaticamente para domingo, juntando-o assim a António, Fábio, Ana Morina, Joana, Felicidade e Ana Barbosa.

Em causa está o facto do concorrente ter alegado, em conversa com Bruno, que se envolveu sexualmente com Joana enquanto esta estava a dormir.

"Já houve festa. Ela pode não se ter apercebido, mas isso é uma coisa sobre a qual não posso fazer nada", contou Ricardo na conversa em questão.

"Explique-me como há uma festa sem a rainha saber?", questionou Bruno. "Subtileza, carinho e esperar que a rainha adormeça", respondeu Ricardo.

Perante as declarações do concorrente, a produção do programa decidiu puni-lo e na noite desta segunda-feira o 'Big' comunicou-lhe que este perdeu o direito à liderança e estava automaticamente nomeado para domingo.

Veja o momento aqui.

