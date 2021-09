Depois ter marcado presença no ‘Dois às 10’, da TVI, esta segunda-feira, 20 de setembro, Nuno esteve à conversa com os jornalistas para falar sobre a experiência no ‘Big Brother 2021’.

O concorrente foi o primeiro a ser expulso da casa mais vigiada do país, mas não deixa de se sentir grato por ter vivido tal experiência.

“Sinto que é uma perda. O que me dá alento é que consigo ler ‘o primeiro’. É expulso, mas diz o primeiro. Sinto-me muito feliz, grato por ter sido uma escolha para este programa e por me ter sido dada a oportunidade de poder participar nele, de viver e conhecer outras pessoas. Estou muito grato a esta produção, a esta companhia que me proporcionou este momento que eu queria muito e que o desejei muito para esta altura da minha vida”, destacou.

Uma vez que entrou para o programa com o foco de “viver a experiência, de competir e conhecer” na primeira pessoa o formato, neste momento não tem grandes sonhos após a sua saída. Mas tem a certeza do regresso ao trabalho que tinha antes de entrar na casa mais vigiada do país.

“Aquilo que aparecer vai ser bem-vindo. Vou conjugar com a minha vida profissional. Vou voltar ao trabalho. Tudo o que vier é um ganho, um acréscimo. Vou agarrar, fazer, estou disponível para tudo o que existir. Agora é deixar o tempo correr, ver as oportunidades que surgem e vamos analisando e tomando decisões”, explicou.

Sobre os conflitos que começaram haver dentro da casa, Nuno partilhou que o concorrente Bruno poderá querer “sobressair-se novamente”, uma vez que agora é novo residente da rulote.

“Pelo facto de ter ido para a caravana, vai querer sobressair novamente, vai querer mostrar-se”, começou por dizer. “Ele é uma pessoa inteligente ao ponto de perceber que houve muitos colegas que lhe apontaram o dedo ontem. Estando nomeado e querendo trabalhar para não sair, vai ter de mostrar alguma coisa diferente. É uma das pessoas que vai querer tentar corrigir algumas das suas ações perante os outros, e para o conseguir fazer vai ter que se mostrar mais”, acrescentou.

“Acho que a Ana Barbosa também vai tentar mostrar-se um pouco diferente daquilo que vimos nestes dias. A Ana para mim é uma pessoa espetacular, tem muito bom coração. É assim mais exuberante em alguns momentos e situações, mas não é só aquilo. É uma coisa que ela tem de corrigir, melhorar, e acredito que ela vai tentar fazê-lo. Nunca vai deixar de dar a sua palavra e opinião, mas acredito que vamos poder ver uma Ana um pouco diferente e com mais calma”, continuou.

Ainda sobre o concorrente Bruno, salientou que “aquela passividade e calma, se começarem a apertar muito com ele, vai entrar em conflito com muita gente”.

“Basta só alguém dizer alguma coisa que ele não está de acordo e retrai-se, tenta argumentar e fundamentar sempre ao máximo para nunca dar razão a ninguém. E depois as pessoas chegam a ponto que vão dizer: ok, fica com a tua ideia, com a tua razão. E se ele se safar agora, mais tarde ou mais cedo, quando houver oportunidade, as pessoas vão nomeá-lo novamente. Ele vai ter que perceber”, disse ainda.

Questionado sobre com quem é que se identificou menos, Nuno voltou a destacar o afastamento inicial de Aurora. No entanto, sentiu que a colega “mudou”. “Estava disposta a mostrar aos outros que não era aquela ideia que poderíamos estar a formar. Ao mesmo tempo veio pedir desculpa da atitude que teve comigo e acho que percebeu que muitas pessoas gostavam de mim. Por isso, se ela vai estar lá dentro com todas essas pessoas, teria que mudar alguma coisa e mudou. Senti que mudou. Consegui estar mais próximo dela”, frisou.

Assim sendo, neste momento a pessoa com quem “teria menos ligação seria com a Débora”.

Já fora da casa, Nuno considera que António, Ana Barbosa, Fábio, Rui Batista e Rui Pinheiro são os jogadores mais “fortes” e potenciais finalistas, tendo acabado por acrescentar depois a concorrente Letícia à ‘lista’.

Durante a conversa com os jornalistas, comentou também a aproximação de Ricardo e Joana, garantindo que é “genuíno de ambos”.

“Dão-se muito bem, brincam muito um com o outro. Ela está sempre a apertar com ele. Acho que sim. Daquilo que presenciei, do que falei com o Ricardo, do que olho na Joana, acredito que possa ter pernas para andar. Se continuarem lá dentro, as coisas podem vir a acontecer”, afirmou.

Questionado sobre o que aprendeu com a experiência, Nuno diz que a “maior foi conseguir estar fora e longe do exterior”.

“Conseguimos desligar e vivenciar aquilo que ali se passa dentro, que é muito intenso. Não tinha a noção que um dia ali representa uma semana para nós. É muito intenso, todos os momentos são muito insetos”, realçou.

“Consegui privar também muito do meu sono, uma coisa que dou muito valor. Se poder dormir uma sesta, durmo uma sesta. O facto de conseguir dormir a maior parte das vezes 4 horas e no dia seguinte estar prontos e ativos… Também foi uma superação. O nosso corpo quando está em adrenalina, conseguimos superar também essas dificuldades e coisas que prezamos cá fora, que no meu caso é o sono”, explicou.

Antes de entrar no reality show, Nuno falou sobre uma antiga relação que estava quase a dar em casamento, mas que acabou por terminar. Sobre este tema, disse: “Não queria expor porque entrei e candidatei-me por mim, por isso é que nunca quis que aparecessem familiares e amigos. A decisão era mim, era aquilo que queria fazer e não tinha que trazer ninguém para o assunto. Mas a vida é assim, são perguntas que existem e que temos que responder. São coisas que me aconteceram na vida e da qual fui também responsável. Arrependi-me bastante, lutei e tentei de tudo para que voltasse a dar certo. Não deu".

"Vai ser sempre uma pessoa especial para mim, isso nunca vai desaparecer, vai ficar sempre marcado. É uma pessoa que considero minha amiga. Se um dia precisar de alguma coisa será uma pessoa que me pode ajudar, como eu também ajudarei se essa pessoa precisar de alguma coisa”, acrescentou.

Nuno sente que nenhum dos concorrentes que entraram para o ‘Big Brother 2021’ vai desistir, no entanto, não deixa de acreditar que haverá quem possa ficar “desgastado mais rapidamente”, como é o caso de Bruno e Débora, diz. “Tenho alguma dúvida sobre a Maria. É uma pessoa que é acarinhada por alguns elementos da casa, mas para alguns não é uma mais valia. Se continuar, pode ter o carinho de muitos, mas a pressão de outros tantos”, rematou.

