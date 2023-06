Foi no início do mês que Helena Isabel Patrício acabou por contar no 'TVI Extra que "nunca consumiu drogas" mas que "já teve um companheiro que consumia drogas". "Nessa altura fui flexível. Ele consumia uma vez ou outra... que é o que quase toda a gente consome", acrescentou.

Este domingo, o tema foi novamente comentado por Helena Isabel Patrício que fez questão de destacar nas stories da sua página de Instagram uma notícia sobre o relatório europeu das drogas que mostra que "há cada vez mais oferta e consumo".

Ao destacar a informação, comentou: "Quando disse publicamente que 'quase toda a gente já consumiu drogas/e/ou/muita gente consome', disse-o com base no que leio! Com base nas notícias que vejo! E sim, o consumo de drogas disparou".



