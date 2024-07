Daniela Ventura esteve em direto no 'TVI Extra', através de uma videochamada, e falou sobre a sua passagem pelo 'Big Brother'. A comentadora Helena Isabel Patrício aproveitou para fazer um pedido de desculpa devido aos comentários que fez, sobretudo, sobre a religião da ex-concorrente, que é muçulmana.

No decorrer do programa, Gonçalo Quinaz comentou que Helena Isabel Patrício, "se calhar, não devia ter dito as coisas que disse" em relação a Daniela Ventura.

Gonçalo Quinaz destacou ainda que nos seus comentários sobre a ex-concorrente do 'BB' "nunca" referiu a religião de Daniela.

"Mas tu foste o único e tu és discípulo", reagiu Helena Isabel Patrício. "Não, eu não sou é malcriado. Prefiro que tu me adjetives muitas vezes como padre do que eu ser malcriado, acho que é isso que nos distingue aos dois", respondeu Gonçalo Quinaz.

"Comentar não é ser mal criado. Não, tu nem sequer vais dizer que eu sou malcriada! Com o 9.º ano não podes dizer que sou malcriada, não tens formação académica nenhuma nem conhecimento", atirou depois Helena Isabel.

"Aquilo que eu te ouço dizer, diria que tu também não tens, Helena. E digo-te isto com todo o respeito", disse Gonçalo. "Não, eu tenho. Sou mestre e, e...", afirmou Helena.

Leia Também: Daniela Ventura admite ter "pecado" com David Maurício