Sharon Osbourne defendeu as críticas de Piers Morgan à entrevista de Meghan Markle a Oprah Winfrey - comentários que o colocaram envolvido numa polémica e que fez com que se demitisse do 'Good Morning Britain'.

Perante toda a agitação, Sharon Osbourne recorreu à sua página de Twitter para manifestar a sua opinião.

"Piers Morgan, estou contigo. Estou do teu lado. As pessoas esquecem-se que tu és pago pela tua opinião e que estás apenas a dizer a verdade", escreveu, esta terça-feira.

