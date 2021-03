Meghan Markle terá feito uma queixa formal depois de Piers Morgan ter 'atacado' a duquesa e o príncipe Harry por causa da entrevista dada a Oprah Winfrey. Acusações que foram muito criticadas, incluindo por um colega do 'Good Morning Britain'.

O The Guardian avança agora com a notícia de que terá sido apresentada uma queixa formal à emissora britânica ITV em nome da duquesa após a transmissão do programa.

Segundo o mesmo meio de comunicação, o regulador britânico da comunicação social recebeu mais de 41 mil reclamações sobre o comportamento do jornalista, esta terça-feira, levando a uma investigação.

Algumas horas depois, a estação divulgou um comunicado onde anunciavam que Piers se tinha demitido perante toda a polémica.

Entretanto, Morgan falou aos jornalistas na manhã desta quarta-feira e frisou que mantém a mesma opinião em relação à entrevista de Meghan e Harry, voltando a destacar que "não acredita" no que a duquesa disse.

