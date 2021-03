O filho mais velho de Piers Morgan recorreu às redes sociais para mostrar o seu apoio ao pai, que se demitiu do 'Good Morning Britain' depois de toda a polémica com Meghan Markle.

Spencer Morgan, de 27 anos, partilhou na sua página de Instagram uma fotografia onde aparece ao lado do pai e escreveu: "Equipa Piers. Sempre, para sempre".

Mas não ficou por aqui. No Twitter, disse ainda: "O que vocês querem realmente dizer é seja gentil com as pessoas de quem gosta, não é".

