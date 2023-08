Os nomes de Shakira e Piqué saltaram para os holofotes no ano passado após a mediática separação, devido a uma alegada traição do ex-jogador com a jovem Clara Chía, com quem assumiu o namoro depois de a relação com a cantora colombiana ter chegado ao fim.

Após um período crítico entre ambos, com acusações por parte da cantora - que lançou várias músicas que o público entendeu falarem acerca do fim da relação com Piqué - parece que o ex-casal atravessa agora um período de paz.

Quem o garante é a revista espanhola Vanitatis, citando fontes próximas de ambos. "Estão a cumprir rigorosamente o acordo de separação, já não há discussões nem problemas", afirmam do lado de Shakira.

Já do lado de Piqué, a garantia é semelhante. "É isso, não há nenhum problema", revelam.

De recordar que atualmente a cantora vive em Miami com os dois filhos, Milan e Sasha, frutos da relação com Piqué.

