Gerard Piqué separou-se de Shakira após alegada traição com a sua agora atual companheira, Clara Chía, no ano passado e o público parece não deixar de apoiar a cantora colombiana.

A Kings League chegou ao fim este sábado, dia 29, com um grande evento que decorreu no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid. Após a xBuyer Team se ter sagrado vencedora, foi altura de celebrar com uma saída num club noturno da capital, um momento ao qual não faltou Gerard Piqué, um dos fundadores da liga.

No entanto, à chegada, o ex-jogador não teve a receção que certamente esperava. Um grupo de pessoas começou a entoar o nome da ex-companheira, um momento que foi captado por alguns dos presentes. "Shakira, Shakira", pode ouvir-se, palavras que incomodaram visivelmente Piqué, mas que não o deixaram sem resposta.

"Eu não me importo, vocês não são ninguém", afirmou, tal como se pode ver nos vídeos partilhados no Twitter.

Durante o evento, ainda se ouviu tocar o tema 'Waka Waka', a música do Mundial de 2010, interpretada por Shakira, altura em que a cantora colombiana e o ex-jogador se conheceram.

