'The Crown', uma das séries de maior sucesso da Netflix, irá contar a história do casamento do rei Carlos III (na altura ainda príncipe de Gales) e de Camilla Parker Bowles.

A novidade foi confirmada pela plataforma de streaming através de uma partilha na rede social X, antigo Twitter.

"Depois de seis temporadas, sete anos, e três elencos, 'The Crown' chegará ao final este ano", lê-se numa partilha.

"Estaremos de volta em breve, mas fica uma pista do que virá na última temporada", acrescenta-se, destacando-se uma fotografia do programa "da cerimónia de oração e dedicação após o casamento de Sua Alteza Real, o príncipe de Gales e Sua Alteza Real, a duquesa da Cornualha".

O casamento, recorde-se, aconteceu em abril de 2005 na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

Antes disso, os fãs esperam ver retratados outros acontecimentos marcantes, como é o caso da morte da princesa Diana (31 de agosto de 1997) e ainda o início da história de amor entre William e Kate Middleton.

